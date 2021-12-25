3 إصابات بمواجهات في برقة بنابلس.. والاحتلال يزعُم إصابة جندي "إسرائيلي"

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت، بإطلاق نار من مقاومين استهدف قوات الاحتلال في قرية بُرقة شمال غرب نابلس وسط تكبيرات الشبان المتظاهرين في المكان.

وزعم موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري : "إنه أصيب جندي "إسرائيلي" بجروح في وجهه خلال مواجهات في قرية برقة شمال غرب نابلس".

من جانبه قال الهلال الأحمر: "إن 3 إصابات وقعت بالرصاص الحي، و10 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 55 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في قرية بُرقة شمال غرب نابلس".

وكان قد أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين، بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت، أمس الجمعة، في برقة قضاء نابلس، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي أغلقت مداخل البلدة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف على مداخل بلدة برقة، تزامنا مع احتشاد عشرات الشبان داخل البلدة نصرة لسكانها ووقوفا إلى جانبهم لصد اعتداءات المستوطنين.

ويُشار إلى أنه هاجم مستوطنون متطرفون، أمس الجمعة، مركبات المواطنين على طريق جنين- نابلس بالحجارة، حيث تسللوا من مستوطنة "حومش" المخلاة ، ما أدى لتضرر عدد من السيارات.