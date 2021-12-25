أبو حسنة: الشهر القادم ستبدأ عملية إعمار 870 منزلاً دُمرت كلياً في العدوان الأخير على غزة

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم السبت: الشهر القادم ستبدأ عملية إعمار 870 منزلاً دُمرت كلياً في العدوان الأخير على قطاع غزة".

وأضاف أبو حسنة :"بدأنا عملية دفع التعويضات الجزئية للأضرار "الطفيفة والمتوسطة الكبيرة" وتشمل 2200 لاجئ من أصحاب البيوت المدمرة".

وأكد أن المستفيدون وقعوا على تعهدات باستلام الأموال خلال الأيام القادمة.

وأشار أبو حسنة إلى أنه تم تعويض أصحاب الأضرار الجسيمة، وإعادة 400 عائلة إلى بيوتها بعد اكتمال عملية الإصلاح، ومتبقي 60 عائلة،

و بشأن متضرري حرب 2014، قال : "لاجديد بهذا الخصوص".

ولفت أبو حسنة إلى أن "الأونروا" حصلت على تمويل من نداء "الطوارئ" الذي أطلقته أثناء الحرب وما بعدها، دون تحديد المبلغ.