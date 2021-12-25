مبادرة لإعادة إحياء الجالية الفلسطينية في بريطانيا

أعلنت مجموعة من فلسطينيي المملكة المتحدة عن إطلاق مبادرة تهدف لإعادة تفعيل دور الجالية الفلسطينية الرسمية في عموم بريطانيا وذلك بعد أعوام من الركود والشتات بين أنشطة بمسارات ايديولجية بعيدة كل البعد عن وحدة الهوية والقضية.

وتهدف المبادرة لخلق حالة من الوحدة الفلسطينية بآلية ديمقراطية لبناء جسد فلسطيني يحظى باعتراف الاغلبية ويتمكن من تعزيز رقعة التأثير لصوت القضية العادلة بمختلف مكوناتها وهمومها في المجتمع البريطاني اضافة لتسليط الضوء على الأجيال الناشئة وتوثيق علاقتها بهوية الوطن الأم من خلال الدعوة فعاليات وأنشطة دورية تبرز الثقافة الفلسطينية وتدعم كافة النجاحات والانجازات لابناء الجالية .

وقد عقدت لجنة المتابعة للمبادرة الوطنية لإعادة تفعيل الجالية الفلسطينية في بريطانيا لقاء عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة مع رئيس اللجنة التنفيذية للجالية الحالية الاستاذ علي الصالح بهدف الوقوف على آخر التطورات المرتبطة بعقد المؤتمر العام والاطلاع على كافة العقبات التي تحول دون ذلك .

وأشاد السيد علي بتفاعل أعضاء المبادرة وأكد على أهمية تسليم إدارة الجالية في أقرب فرصة ممكنة للأجيال الشابة من الفلسطينيين المقيمين في المملكة المتحدة وضرورة ضخ دماء جديدة قادرة على لم الشمل الفلسطيني في الشتات وإحداث حالة من التفاعل والتأثير في المجتمع البريطاني.

وأثار أعضاء لجنة المتابعة عددا من التساؤلات حول آلية التسجيل في قاعدة البيانات وبنود الترشح في حال إقرار موعد المؤتمر العام المقبل حيث يبقى هذا الملف غامضا وتحوم حوله الكثير من الشكوك التي من شأنها استقطاب أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في المملكة المتحدة، وتم التأكيد على ضرورة التحضير الجيد للمؤتمر العام بهامش زمني لا يتخطى أربعة أشهر ستحرص المبادرة على متابعة كافة الخطوات الكفيلة بتثبيته ومواصلة الضغط بحثا عن خلق حالة من الاجماع بين مختلف الاطراف المعنية بهدف تغليب المصلحة الوطنية والتعالي على اي خلافات من شأنها إعاقة الاتفاق على موعد مشترك لعقد مؤتمر كفيل بفرز لجنة تنفيذية جديدة قادرة على تمثيل ابناء الجالية خير تمثيل .

يذكر ان مبادرة إحياء الجالية الفلسطينية في بريطانيا تضم نخبة من الإعلاميين والكتاب ورجال القانون والأعمال من مختلف ألوان الطيف الفلسطيني وتسعى لتكثيف الجهود المشتركة لتعزيز دور رابطة الجالية في عمل مؤسساتي وأنشطة دورية تبرز القضية والهوية الفلسطينية لابنائها ولمختلف مكونات المجتمع البريطاني تحقيقاً لرؤية دائرة شؤون المغتربين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي الهيئة الفلسطينية الرسميّة المعنية بمتابعة قضايا وشؤون الجاليات الفلسطينية في المهجر وبلدان الاغتراب. وهي مرجعية الجاليات بكل أطرها ومؤسساتها وهيئاتها، كما أنها قناة الاتصال الرئيسية بين الجاليات وأطرها واتحاداتها وبين الوطن ومؤسساته.