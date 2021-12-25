سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت 25 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في الجزائر، والذي استقر في معاملات اليوم السبت، تزامنًا مع عطلة الأسواق العالمية.

سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت 25 ديسمبر 2021

سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر

وبقي متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، عند نحو 8081 دينارا (58.21 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر

كما استقر متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر عند نحو 7071 دينارا (50.93 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 8 في الجزائر

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، نحو 6061 دينارا (43.66 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4714 دينارا (33.95 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 4040 دينارا (29.10 دولار).

سعر الأوقية الذهب في الجزائر

وبقي سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر عند نحو 251.319 ألف دينار (1810 دولارات).

سعر الجنيه الذهب في الجزائر

كما سجل سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 56.568 ألف دينار (407.45 دولار).