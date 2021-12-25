احدث تطبيقات لخدمة التوصيل السريع والطلبات 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تطبيقات لخدمة التوصيل إلى منزلك، حيث يزداد الطلب في هذه الآونة على التسوق الإلكتروني في السعودية، وزاد الطلب على هذه الخاصية في ظل جائحة كورونا التي تفشت في انحاء العالم، وسنقدم لكم في هذا المقال العديد من أشهر التطبيقات التي تقدم خدمات لتساعد المواطن السعودي في توفير جميع احتياجاته المنزلية من مأكل ومشرب وملبس، إضافة إلى حجز سيارات توصيل الركاب، وغيرها من الخدمات مثل الأجهزة الالكترونية.

احدث تطبيقات لخدمة التوصيل السريع والطلبات 2022

ولا يستغني المواطن السعودي والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن التطبيقات، لا سيما أنها تسهل عملية التسوق، مثل تطبيق "تو يو" و"جاهز" و"مرسول"، وسوق"، و"ينوب".

احدث تطبيقات لخدمة التوصيل السريع والطلبات 2022

وإليكم قائمة بأشهر التطبيقات التي تستخدم في السعودية بشكل ويعتمد عليها المواطن والمقيم في تسهيل حياته:

1. تطبيق خدمة توصيل: تو يو to you

ويتيح هذا التطبيق للعملاء حجز سيارات توصيل الركاب، بالإضافة إلى طلبات المطاعم والمحلات التجارية وغيرها من الخدمات، ويتميز بأنه يسمح للعملاء بمشاركة الصور والمشتريات مع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم بشكل عملي عبر نظام محادثة داخل التطبيق، الأمر الذي يسهل عمليّة التواصل بينهم.

تحميل تطبيق تو يو على Google Play اضغط/ي هنا

تحميل تطبيق تو يو على App Store اضغط/ي هنا

2. تطبيق خدمة توصيل: جاهز Jahez

وهو تطبيق سعودي يهتم في إيصال طلبات المطاعم أون لاين، وتستطيع من خلال التطبيق طلب المأكولات من المطاعم، وبالتالي تصل إليكِ من خلال جاهز.

تحميل تطبيق جاهز على Google Play اضغط/ي هنا

تحميل تطبيق جاهز على App Store اضغط/ي هنا

3. تطبيق خدمة توصيل: مرسول Mrsool

يعمل تطبيق مرسول في جميع مدن المملكة العربية السعودية وهو متوفر حالياً كتطبيق على أيفون، وقريباً سوف يتوفّر على منصة الأندرويد. التطبيق يوفّر للمستخدمين خدمة الطلب من أي متجر في المدينة المتواجدين بها والتوصيل حتى باب منازلهم. التطبيق يسهل إستخدامه حيث يقوم المستخدم باستعراض المتاجر المحيطة به سواء محلات الملابس، الطعام، البقالة وغيرها، ثم وضع الطلبات في التطبيق والتواصل مع مندوب التوصيل. مع توافر خدمة إصدار فواتير للعملاء، يحصل التطبيق على عمولة قدرها 20% على خدمة التوصيل. التطبيق متاح بجميع اللغات.

تحميل تطبيق مرسول على Google Play اضغط/ي هنا

تحميل تطبيق مرسول على App Store اضغط/ي هنا

4. تطبيق خدمة توصيل: سوق Souq

وتستطيع من خلال تطبيق سوق التابع لشركة أمازون، التسوّق عبر الانترنت الكثير من المنتجات التي تحتاجه، من أجهزة كهربائية والكترونية مثل الهواتف وأجهزة اللاب توب وغيرها، ويحتوي على تصاميم للأزياء والاكسسوارات، ويقوم تطبيق سوق بعمل عروض وتخفيضات تصيل إلى 50% على المنتجات التي يعرضها.

تحميل تطبيق سوق على Google Play اضغط/ي هنا

تحميل تطبيق سوق على App Store اضغط/ي هنا

5. تطبيق خدمة توصيل: ينوب Ynoub

وهو تطبيق مجاني على أندرويد وايفون، ويوفر طلب وتوصيل الطلبات في أي مكان في السعودية، وتستطيع من خلاله، متابعة الطلب الكاملة حو ما طلبت، إضافة إلى سجل طلباتك القديمة، وما يجب عليه إلا وصف الطلب وتحديد مكانه على الخريطة، وتحديد وقت ومكان الإستلام وسيقوم المندوب بتوصيله لأي مكان داخل المملكة.

تحميل تطبيق ينوب على Google Play اضغط/ي هنا: Ynoub

تحميل تطبيق ينوب على App Store اضغط/ي هنا: Ynoub

6. تطبيق خدمة توصيل: وصلني تاكسي Wslni Taxi

ويوجد العدد من التطبيقات المشابهة في السعودية، إلا أن تطبيق وصلني تاكسي يوفر خدمة التوصيل لمواطني ومقيمي داخل المملكة، ويتميز بإمكانية تبديل اللغتين العربية والانجليزية، إلى جانب أنه يوفر خدمات مميزة باختيار السيارة التي تريد وفق حاجتك: سيارة عائلية، سيارة عادية، سيارة اقتصادية وسيارة أعمال فاخرة.

تحميل تطبيق وصلني تاكسي على Google Play اضغط/ي هنا

تحميل تطبيق وصلني تاكسي على App Store اضغط/ي هنا

7. تطبيق خدمة توصيل: نعناع دايركت Nana Direct

ويهدف تطبيق نعناع دايركت إلى توصيل الطلبات لمناطق الرياض وجدة والقصيم حتى الآن، يتميّز هذا التطبيق بتقديمه تجربة تسوق متكاملة حيث يوفر للمستخدمين جميع مزودي الخدمات من متاجر الألبان والسوبرماركت واللحوم الطازجة والدواجن والصيدليات، وتستطيع الاعتماد عليه في توفير ما يلزمك، وما عليك سوى تجهيز سلّتكِ الشرائية وطلبها متى شئت عبر اختيار موعد توصيل مجدول.

تحميل تطبيق نعناع دايركت على Google Play اضغط/ي هنا

تحميل تطبيق نعناع دايركت على App Store اضغط/ي هنا