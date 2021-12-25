بالفيديو أقوى امرأة بالعالم تحطم رقمها القياسي

حطمت الإيرانية جيتي موسوي، المعروفة بلقب "أقوى امرأة في العالم"، رقمها القياسي السابق في جر شاحنة نقل ثقيلة.

ويظهر مقطع فيديو موسوي وهي تنجح في جر شاحنة تزن 17 طنا و200 كيلوجرام، لمسافة 41 مترا خلال دقيقة و31 ثانية فقط لتكون بذلك حطمت رقمها القياسي الذي سجلته عام 2019، حسبما نقلت قناة "تريند بايلر".

وقالت موسوي بعد تحقيق هذا الإنجاز: "أنا سعيدة للغاية لأنني فعلت ذلك، أنا لا أريد استعراض قوتي، أريد أن أقول إنه إذا أراد الإنسان فعل شيء ما وحاول القيام به، حتى لو كانت امرأة، يمكنها فعل ذلك، يمكن للجميع القيام بذلك".

وكانت موسوي، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية، قد نجحت عام 2019، في تسجيل رقم قياسي عالمي بعد أن جرت شاحنة تزن 12 طنا لمسافة 30 مترا، عن طريق الحبال.