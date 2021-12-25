الاحتلال يغلق طريق جنين نابلس استعدادًا لمسيرة ليلية للمستوطنين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طريق جنين نابلس بكلا الاتجاهين، استعدادًا لمسيرة ليلية يعتزم المستوطنون تنظيمها باتجاه مستوطنة "حومش".

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال منع مركبات المواطنين من المرور عبر الشارع في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مستوطنة "حومش" لتأمين مسيرة المستوطنين.

يأتي ذلك وسط دعوات شعبية وفصائلية ليوم نفير وغضب شعبي في بلدة برقة شمال غرب نابلس للتصدي للمستوطنين واعتداءاتهم المتوقعة.

وتشهد بلدة برقة والقرى المجاورة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين منذ عملية إطلاق النار التي وقعت في 16 ديسمبر/ كانون أول الجاري قرب "حومش" وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.