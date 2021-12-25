الاحتلال يمدد العزل الانفرادي للأسير المجاهد يعقوب قادري لمدة شهرين

مددت ما تُسمى بإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، العزل الانفرادي للأسير المجاهد يعقوب محمد أحمد قادري "غوادرة" لمدة شهرين جديدين وسط فرض عقوبات جديدة ضده، وفقًا لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى.

وأفاد الأسير المجاهد يعقوب قادري في رسالة وصلت "مهجة القدس" نسخةً عنها، أن (النتسيفوت) التابعة لمصلحة سجون الاحتلال مددت عزله الانفرادي لمدة شهرين جديدين، مضيفًا أنه تم عرضه على محكمة داخل السجن الأسبوع الماضي وقررت إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة مائتي شيكل ومنعت خروجه إلى الفورة لمدة يومين، وذلك بسبب التصريحات التي أدلوا بها للإعلام في محكمة الناصرة أثناء جلسة محاكمتهم الأخيرة.

ولفت الأسير، إلى أن ادارة مصلحة السجون هددوه هو وإخوانه (الأسرى الذين انتزعوا حريتهم عبر نفق جلبوع وأعيد اعتقالهم) أن أي شخص منهم يقوم بأي تصريح للإعلام سوف يعاقبوا جميعًا وبشكل جماعي وستكون غرامة لا تقل عن ألف شيكل وعشرة أيام عدم الخروج إلى الفورة عليهم.

وبخصوص ظروف عزله في سجن ريمونيم فقد أوضح، أن الأمور في السجن على حالها لم يتغير شيء، قائلًا: "وضعي صعب جدًا ولا أريد أن أفصل ولكن أقول دائمًا دعوة سيدنا يونس "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، وقال الله عز وجل "وجزيناهم بما صبروا جنة وحرير"، وأيضًا يقول الله عز وجل "وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان"، الحمد لله سأبقى صامد وثابت ومرابط ولن أنزل عن جبل أحد مهما كلفني الثمن". وهو مازال يقبع في عزل سجن ريمونيم.

جدير بالذكر أن الأسير يعقوب قادري من قرية بئر الباشا بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 22/12/1972م؛ وهو أعزب؛ واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 18/10/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد (مرتين) بالإضافة إلى (35 عامًا) بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات السرايا ضد قوات الاحتلال.

ونجح الأسير المجاهد يعقوب بتاريخ 06/09/2021م برفقة إخوانه الأسرى محمود عارضة، أيهم كمامجي، محمد العارضة، ومناضل انفيعات وزكريا زبيدي بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع، وبتاريخ 10/09/2021م في مساء يوم الجمعة في مدينة الناصرة في الداخل المحتل أعادت قوات الاحتلال اعتقاله مع الأسير محمود عبدالله عارضة.

وفي اليوم التالي أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين محمد قاسم عارضة، والأسير زكريا زبيدي، وبتاريخ 19/09/2021م فجر يوم الأحد في الحارة الشرقية بمدينة جنين بعد مطاردة وبحث استمرت 13 يوم أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين أيهم كمامجي ومناضل انفيعات.