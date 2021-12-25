4 حالات وفاة و177إصابة جديدة بفايروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 4حالات وفاة و177 إصابة جديدة بفيروس كورونا و321 حالة تعافِ، بالضفة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبينت الوزيرة خلال الإيجاز اليومي الخاص بالحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 34، الخليل 10، نابلس 14، طولكرم 8، سلفيت 3، جنين 9، طوباس 2، رام الله والبيرة 13، ضواحي القدس 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2 (المسافرون 5)، قطاع غزة 82".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 55، الخليل 56، نابلس 8، طولكرم 3، سلفيت 2، جنين 14، طوباس 6، رام الله والبيرة 50، ضواحي القدس 5، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 122".

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، حالة في سلفيت وحالة في طولكرم.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.