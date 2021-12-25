أبرز مباريات اليوم السبت 25/12/2021 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم السبت 25/12/2021 والقنوات الناقلة، تقام اليوم السبت، مباريات هامة فى أندية العالم، ومن أبرزها مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري، والتي من المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساءً.

وفي هذا المقال ، سنرصد لكم في فريق" فلسطين اليوم" أبرز مباريات اليوم السبت في كافة الدوريات ومواعيدها والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري المصري

تقام مباراة فريق إنبي ضد نظيرة بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا عبر قنوات on time sport.

تقام مباراة سموحة ضد فريق طلائع الجيش والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport.

تقام مباراة الزمالك أمام نظيرة غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قنواتon time sport.





مواعيد مباريات الدوري التركي

تقام مباراة قاسم باشا ضد ألتاي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراَ.

جيرسونسبور ضد هاتاي سبور والتي من المقرر إثامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا

تقام مباراة جالاتا سراي ضد فريق أنطاليا سبور الساعة الثالثة عصرا

طرابزون سبور إسطنبول باشاك شهير في تمام الساعة السادسة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودى

ضمك ضد فريق الباطن في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصراً.

الهلال أمام نظيرة الفتح في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً.

تقام مباراة الفيحاء ضد فريق أبها في تمام الساعة السابعة مساءً.