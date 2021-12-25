أبو حسنة يعلن عن موعد تعويض اللاجئين المتضررين من الحرب الاخيرة

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عدنان أبو حسنة عن موعد تعويض اللاجئين المتضررين من الحرب الأخيرة ضد قطاع غزة.

وأوضح "أبو حسنة" في تصريح صحفي أن عملية تعويض المتضررين اللاجئين من الحرب الأخيرة سيتم البدء فيها خلال الشهر المقبل.

وقال: "هناك تمويلاً لهذا الأمر، ونأمل أن يغطي هذا التمويل كافة الحالات التي تحتاج للإعمار".

يُشار إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب بتدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، فيما لحق الضرر المتوسط والجزئي بحوالي 12 ألفا و886 منزلا، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.