ارتفاع سعر البيتكوين اليوم السبت 25 ديسمبر 2021

شهد سعر البيتكوين اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 ارتفاعًا جديدًا يعد أعلى مستوى له من أكثر من أسبوعين حيث بلغ سعر العملة الرقمية المشفرة حوالي 51 ألف دولار أمريكي.

وتمكنت العملة المشفرة من تحقيق أكبر مكاسب بحوالي 4% خلال اليومين الماضيين، وفي مرحلة من مراحل التعامل بلغت 51 ألفا و524 دولارا اليوم الجمعة في التعاملات الآسيوية، واقتربت عملة إيثر الرقمية، ثاني كبرى العملات المشفرة، من مستوى 4100 دولار.

سعر البيتكوين اليوم

ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الجمعة، تحسنت الرغبة في المخاطرة في الأسواق العالمية، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا في بورصة نيويورك أمس الخميس عند مستوى مرتفع قياسي.

وقالت إنه لا يزال من المنتظر رؤية ما إذا كانت موجة انحسار السيولة للبنوك المركزية ستفرض تحديات أكبر للطلب على العملات المشفرة.