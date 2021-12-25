صحة غزة: وفاتان و82 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 وفاة حالتين واصابة 82 أخرين بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي أن الطواقم الطبية أجرت 711 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية مسجلة 82 اصابة بالفيروس و122 حالة تعافي.

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

السبت

25/12/2021. 10:353 صباحا

اجراء 711 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 82) اصابة جديدة بفيروس كورون

تعافي 122 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يوجد 2 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 189817 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 1635 حالة

اجمالي المتعافين 186495 حالة

اجمالي الوفيات 1687 وفاة

الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 61 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 535774 شخص

حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء