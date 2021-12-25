"حملة اسرائيلية" ضد كتاب للأطفال نشر خارطة فلسطين التاريخية واستبعد "إسرائيل"

أطلقت "منظمات صهيونية مؤيدة لإسرائيل" في الولايات المتحدة وبريطانيا حملة ضد كتاب للأطفال بسبب نشره خارطة للشرق الأوسط تشمل فلسطين التاريخية باسم فلسطين، واستبعد "إسرائيل" منها.

ووردت الخريطة في الصفحة الثامنة من كتاب "نساء الشرق الأوسط المذهلات"، حيث يسلّط الضوء على إنجازات 25 امرأة في المنطقة، بما في ذلك ملكة سبأ، والمتزلجة زهرة لاري، ومحامية القانون الدولي وحقوق الإنسان أمل كلوني.

وأطلقت نقابة الصحفيين اليهود الأميركية التابعة "للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية" في الولايات المتحدة "ايباك" حملة ضد دور النشر الأميركية التي تقوم بتوزيع الكتاب.

وراسلت منظمة "محامو المملكة المتحدة لإسرائيل" دور النشر الأميركية والأوروبية، لتحثهم على سحب كتاب الأطفال وتعديل خارطته، ثم إعادة نشره بعد اضافة اسم "إسرائيل" لخريطة الشرق الأوسط.

وقد اقترح ناشر الكتاب في المملكة المتحدة وهي شركة "Pikku Publishing"، استخدام الكتاب في المدارس، ويتضمن موارد إضافية للمعلمين على موقعه على الإنترنت.

ويتعرض الكتاب لحملة ضده على موقع امازون للتجارة الالكترونية عبر تقييمات سلبية، منها رسالة إلى الناشرين البريطانيين والأميركيين، تطلب منهم إعادة نشره بخريطة للشرق الأوسط تظهر "إسرائيل".