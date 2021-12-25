السودان تقطع الانترنت استعدادًا لمواجهة مظاهرات حاشدة اليوم

قررت الحكومة السودانية قطع شبكة الانترنت اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 عن كافة أراضي الجمهورية قُبيل انطلاق مظاهرات شعبية حاشدة تجاه القصر الرئاسي للمطالبة بسلطة مدنية كاملة.

ووفقًا لوسائل اعلام سودانية فإن مظاهرات حاشدة ستنطلق اليوم السبت في العاصمة الخرطوم تلبية لدعوات منظمات ونقابات للمطالبة بسلطة مدنية كاملة ومحاكمة من أجرموا في حق الشعب.

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا أمس الجمعة، دعا فيه إلى تنظيم مظاهرات مليونية "لتركيع الطغاة الغاشمين، وتقديمهم للمحاكمات، على ما اقترفوا من جرائم بحق شعبنا الأبي، وتأسيس سلطة الشعب المدنية الكاملة".

ويشهد السودان أوضاعا أمنية متوترة وتحركات احتجاجية مناهضة للسلطة العسكرية، وذلك منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي.