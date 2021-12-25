سعر الدولار في سوريا اليوم السبت، استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية بداية تعاملات السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية السوداء.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وبلغ سعر شراء الدولار في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3580 ليرة للشراء، و3615 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

كما تراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا إلى 4045 ليرة للشراء، و4089 ليرة للبيع.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4782 ليرة للشراء، و4839 ليرة للبيع.





سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) عند نحو 951 ليرة للشراء، و964 ليرة للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند نحو 972 ليرة للشراء، و984 ليرة للبيع.

كما هبط سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل نحو 11821 ليرة للشراء، و11962 ليرة للبيع.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 .