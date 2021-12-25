حالة الطقس اليوم السبت: أجواء باردة وتحذيرات من تشكل الصقيع

توقع موقع طقس فلسطين اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 أن تشهد الأراضي الفلسطينية انخفاضًا على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، والاجواء باردة وغائمة جزئياً.

وأشار الموقع إلى أن ساعات الليل ستشهد انخفاض درجات الحرارة بشكل إضافي مع طقس بارد جداً، محذرًا من خطر تشكل الصقيع في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية.

وغدًا الأحد تسود أجواء مستقرة وتبقى درجات الحرارة منخفضة نسبياً ودون معدلاتها بقليل، وفي ساعات الصباح تكون الأجواء باردة للغاية في القمم الجبلية، وتسود أجواء باردة نسبياً الى باردة خلال ساعات النهار في معظم المناطق خصوصاً الجبلية، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي مع طقس بارد بشكل ملموس، وتكون الرياح شمالية شرقية.

أما يوم الأثنين المقبل لا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء التي تبقى مستقرة وباردة خصوصاً مع نشاط الرياح الشرقية أحياناً، وتظهر في السماء سحب عالية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير، وتكون الرياح شرقية تنشط أحياناً.

ويوم الثلاثاء المقبل لا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء التي تبقى مستقرة وباردة خصوصاً مع نشاط الرياح الشرقية أحياناً، وتظهر في السماء سحب عالية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير، وتكون الرياح شرقية تنشط أحياناً.