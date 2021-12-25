اليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية السبت 25 ديسمبر 2021

تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية بداية تعاملات السبت 25 ديسمبر/كانون الأول 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية السوداء.

وبلغ سعر شراء الدولار في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3580 ليرة للشراء، و3615 ليرة للبيع.

كما هبط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا إلى 4047 ليرة للشراء، و4092 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4789 ليرة للشراء، و4846 ليرة للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 951 ليرة للشراء، و964 ليرة للبيع.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 972 ليرة للشراء، و984 ليرة للبيع.

كما هبط سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل نحو 11824 ليرة للشراء، و11965 ليرة للبيع.