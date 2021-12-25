سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25 ديسمبر 2021

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، السبت 25 ديسمبر/ كانون الأول 2021، في تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

و بلغ متوسط سعر صرف الدولار في بنوك مصر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، من بينها، القاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والمصرف العربي الدولي، وHSBC، وبلوم مصر، والمصرف المتحد، وعودة، والمصري الخليجي، وكريدي أجريكول، والمشرق، والعربي الأفريقي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر (أكبر بنكان حكوميان في مصر)، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.71 جنيه للشراء، و17.83 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.70 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري إلى نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.84 جنيه للشراء، و20.98 جنيه للبيع، أمس.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، إلى نحو 51.69 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.65 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، أمس.