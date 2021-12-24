أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 25-12-2021

ارتفعت أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 25 ديسمبر 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

و صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان ليسجل نحو 25.465 ألف جنيه (58.21 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان، اليوم ، ليصل إلى 19.099 ألف جنيه (43.66 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14.854 ألف جنيه (33.95 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السودان (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 22.282 ألف جنيه (50.93 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السودان، خلال تعاملات السبت نحو 791.952 ألف جنيه (1810 دولارات)، وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 178.257 ألف جنيه (407.45 دولار).