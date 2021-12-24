بيتكوين تتخطى 51 ألف دولار.. اليكم اسعار العملات الرقمية السبت 25 ديسمبر 2021

تخطت العملة المشفرة "بيتكوين"، اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 مستوي 51 ألف دولار، ليلامس سعرها بذلك أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين.

ودعم ارتفاع سعر "البيتكوين"، الثقة الإيجابية واسعة النطاق التي انتشرت في الأسواق المالية، بعدما تراجعت مخاوف المستثمرين، من تداعيات المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وارتفعت سعر أكبر عملة مشفرة" بيتكوين"، من حيث القيمة السوقية بحوالي 4% على مدى اليومين الماضيين، ووصلت في مرحلة ما إلى 51.524 ألف دولاراً، في تعاملات الجمعة، الآسيوية.

وارتفعت "بيتكوين"، بنسبة 76% منذ بداية العام الجاري، وتتجه لتحقيق مكاسب أخرى للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء.

أما سعر ثاني أكبر عملة مشفرة "إيثريوم"، فقد اقترب من 4100 دولار.

وحسب الخبراء، تعززت الرغبة في المخاطرة بالأسواق العالمية، والدليل على ذلك هو الإغلاق القياسي الذي شهده مؤشر "ستاندرد أند بورز"، الأوسع نطاقا في بورصة نيويورك أمس الخميس.

وأضافوا، يبقى أن نرى ما إذا كان اتجاه البنوك المركزية لخفض السيولة في الأسواق سيفرض تحديات أكبر أمام الطلب على العملات المشفرة.

ويعتقد روس مايفيلد، محلل إستراتيجيات الاستثمار في شركة "بيرد": أن "بتكوين أصل ذو مخاطر (بيتا) عالية".

وأضاف: "عندما ترتفع أو تنخفض الرغبة في المخاطرة، يرتفع أو ينخفض سعرها بشكل كبير.. فهي غير مترابطة تماماً، وهذا واضح بكل تأكيد، كما أنها لا تشكل تحوطاً ضد التقلبات دون أدنى شك".

وفقاً لدراسة تقنية، اخترقت "بتكوين" الحد الأعلى لما يسمى بنمط الراية المثلثة، وعززت أداءها فوق مقياس المتوسط السعري ​​المتحرك لـ20 يوماً.

بينما يشير ذلك إلى إمكانية تحقيق مزيد من المكاسب مستقبلاً، إلا أن الإشارات التقنية الأخرى تحدد المنطقة التي تتراوح بين 53 و 55 ألف دولار باعتبارها اختباراً محتملاً لقوة ارتفاع السعر.

كما تلقّت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة في آسيا بشركات مثل "ووري تكنولوجي إنفستمنت"، و"ريميكس بوينت"، و"سيريس"، دعماً كبيراً من الأداء الأخير لـ"بيتكوين" التي ارتفعت بنسبة 76% منذ بداية العام الجاري، وتتجه لتحقيق مكاسب أخرى للعام الثالث على التوالي.