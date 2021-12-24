"اسرائيل" تصادق على تقييدات جديدة في مراكز التسوق لمواجهة منحور "اوميكرون"

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) بحكومة الاحتلال، اليوم الجمعة، على قيود جديدة، من شأنها تقليص عدد زوار المجمّعات التجارية ومراكز التسوّق ونسبة الإشغال فيهما، وذلك للحدّ من انتشار فيروس كورونا، في ظلّ تفشي المتحورة "أوميكرون".

وجاءت المصادقة خلال سؤال وُجِّه لأعضاء اللجنة هاتفيًّا، نظرا لظروف الجائحة. وستدخل التقييدات الجديدة حيّز التنفيذ ليلة الأحد - الإثنين، المقبلة.

وتُستثنى الخدمات الحيوية (كمحل بصريات، أو بيع أدوات طبية، أو صيدلية، أو سوبر ماركت) في المجمعات التجارية ومراكز التسوق من تعليمات "الشارة الخضراء"، على أن تُفرض عليها نسبة إشغال تصل إلى شخص لكل 7 أمتار مربعة.

وستعمل المراكز التجارية وفقا لتعليمات "الشارة البنفسجية" بنسبة إشغال تقدَّر بتواجد شخص في كل 15 مترًا مربعا.

أما المتاجر التي تزيد مساحتها عن 100 متر مربع، فستعمل بموجب "الشارة الخضراء"؛ سواء في المجمعات التجارية المغلقة أو المفتوحة.

كما تُفرض تعليمات "الشارة الخضراء" على العاملين في هذه المتاجر كذلك.

ووفق التعليمات المصادَق عليها، ستُلزَم أكشاك الطعام في مراكز التسوق بتقديم الخدمة للزبائن بعد إبراز "الشارة الخضراء".

ويسمح بدخول المطاعم الموجودة داخل المركز التجاري، بشرط إبراز الشارة فقط، فيما يتوجّب على المطاعم هذه، تسليمهم الطلبات للزبائن (Take away).

يأتي ذلك بعد يوم واحد من مصادقة "كابينيت كورونا"، على تقييدات جديدة على جهاز التعليم في البلدات البرتقالية والحمراء، إذ قرّر الوزراء إلغاء التعليم الوجاهي في الصفوف السابعة حتى الثانية عشرة في البلدات البرتقالية والحمراء التي تقلّ فيها نسبة الحاصلين على اللقاح عن 70٪، على أن ينقل التعليم إلى منطقة مفتوحة أو أن يكون عن بعد.

وأصيب 1482 شخصًا بفيروس كورونا، أمس الخميس، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم.

ووصلت نسبة الإصابات إلى نسبة الفحوصات 1.4%، في ارتفاع عن الأيام الماضية.

وسجّل الأيام الخمسة الماضية (الأحد حتى الخميس) 6455 إصابة جديدة بالفيروس، ما يعني ارتفاعًا بنسبة 78.5% عن الفترة ذاتها من الأسبوع الماضي. ولم يرتفع عدد الحالات الخطيرة بالوتيرة ذاتها، وبقي عند 88.

وتشير معطيات وزارة الصحّة إلى أن أكثر من 80% من الحالات الخطيرة هي لأشخاص لم يحصلوا على أيّ جرعة من اللقاح؛ أمّا في الحالات الخطيرة التي تقلّ أعمار أصحابها عن 60 عامًا فنسبة غير الحاصلين على أي جرعة هي 93%.

وارتفع عدد الوفيات جراء كورونا، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى 8241 منذ آذار/مارس 2020.

وأمس، الخميس، حذّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، من أن الإصابات بفيروس كورونا ستتضاعف في البلاد خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تسجل الإصابات "معدلات قياسية خلال أسبوع إلى 10 أيام".

ووردت تحذيرات بينيت خلال المشاورات في جلسات مغلقة بشأن الإجراءات والتقييدات للحد من تفشي طفرة أوميكرون الجديدة وتجنب الإغلاق. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بينيت قوله إنّ "تفشي المتحورة الجديدة سيصل ذروته في البلاد، وسيكون ذلك لفترة قصيرة، لكن سنسجل أرقاما جنونية ومعدلات قياسية بالإصابات".