 جمعية أرض السلام توزع عشرات المعونات الشتوية للأسر الفقيرة في غزة

وزعت جمعية أرض السلام للتنمية والتطوير المجتمعي، وبالتعاون مع الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي ، عشرات المعونات الشتوية على الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة ضمن مشروع الشتاء الدافئ.

و أوضحت الجمعية ، أن هذا المشروع يأتي للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في القطاع، بفعل الحصار الصهيوني المستمر منذ أكثر من ١٤ عامًا.

و بينت أن الهدف من هذا المشروع هو تقديم المساعدة للأسر الفقيرة التي لا تستطيع أن تواكب الحياة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء القطاع.