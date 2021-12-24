بالتعاون مع الاطار النسوي

 جمعية أرض السلام توزع عشرات المعونات الشتوية للأسر الفقيرة في غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:33 م
24 ديسمبر 2021
ارض السلام.
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وزعت جمعية أرض السلام للتنمية والتطوير المجتمعي، وبالتعاون مع الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي ، عشرات المعونات الشتوية على الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة ضمن مشروع الشتاء الدافئ.

و أوضحت الجمعية ، أن هذا المشروع   يأتي للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في القطاع، بفعل الحصار الصهيوني المستمر منذ  أكثر من ١٤ عامًا.

و بينت أن الهدف من هذا المشروع هو تقديم المساعدة للأسر الفقيرة التي لا تستطيع أن تواكب الحياة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء القطاع.

#مساعدات #الشتاء الدافئ

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