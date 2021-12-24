حاكوره: قطاع الذهب والمجوهرات يستعيد إستقرار الأسعار بعد تفعيل نظام  السيستم الخاص

أكد سعد حاكورة مسؤول الإتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينه، ان الاتحاد في محافظات غزه يسير بخطى واثقه وجريئه بفعل مرجعياته العليا، وعلي رأسها وزارة الإقتصاد والإتحاد العام للصناعات الفلسطينيه .

وقال حاكورة :"ان تنظيم المشاريع التعليميه في مجال التصميم والصناعه، سيرفد قطاع الصناعه والإنتاج الذهبي بالعديد من الواعدين من الشابات والشباب ومشروع التصميم والتعليم مع إينابيل البلجيكيه هو نواة العمل المنهجي والأكاديمي في محافظات غزه وسيتبعه الكثير من البرامج والدورات والفعاليات المستمره التي ستضمن الرفد والنمو والتطور في مجال الصناعه والإنتاج الذهبي في الوطن" .

وأضاف :"إن إتحادنا شارك في اليوم العلمي الرابع (الحلول الشرعيه…إشكالات التعامل بصناعة الذهب وتجارته) الذي نُظم في جامعة الخليل في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري .

وتابع حاكورة :"أن جهود الإتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينه والعمل المشترك والدؤوب في الأشهر الأربعه الأخيره من هذا العام والتنسيق المباشر مع وزارة الإقتصاد في شقي الوطن ووزارة الشؤون المدنية الفلسطينية واللجنة الرئاسية العليا لتنسيق دخول البضائع في محافظات غزه، أفضي لتفعيل (( سيستم الذهب المتوقف منذ مارس ٢٠٢٠ )) والذي أربك حركة السوق والأسعار الخاصه بالمعادن الثمينه في محافظات الوطن مما أرخى بظلال قانونيه إيجابيه كبحت جماح جنون الأسعار في السنوات الأخيره الذي شهد أسعار لاتمت إلي المنطقيه باي صله وخَّلَق عمليات تبادل غير قانونيه وضبابيه هددت إستقرار هذا القطاع الإقتصادي الحيوي والهام" .



وشدد حاكوره على أن المرجعيات الرسميه والأهليه لإتحاده وهي وزارة الإقتصاد الوطني بالوطن والإتحاد العام للصناعات الفلسطينيه وهي التي تمثل السقفين الحكومي والأهلي والشركاء الأوروبيين وعلي رأسهم الحكومة البلجيكيه ممثلةً بمؤسسة (( إينابيل )) والمكتب الإقليمي لها بالوطن ومكتبها بغزه والتي ترأسه المهندسه / حنين علي أبو نحله وأطقم مساعديها قد كان لهم شرف السبق بتنفيذ وإنجاح المشروع الأول في محافظات الوطن والخاص بتعليم فنون التصميم والتنفيذ العملي لصناعة المعادن بالفنون اليدويه والتي تقدم له مايزيد عن (( ١٢٤٠ طالباً وطالبه )) من عموم محافظات غزه قُبل منهم (( ٢٠ طالبه مقابل ٣ طلاب من عموم محافظات غزه .



وقال حاكوره :"أن عملية التحليق في سماء هذه التجارة والصناعه الخاصه بالمعادن الثمينه تحتاج إلي ضخ دماء حديده بتدفق الأوكسجين الجديد في الدورة الدمويه الخاصه بهذا القطاع الحيوي والضروري لاجل مزيد من العلو والتحليق في سماء المنافسه الإيجابيه" .



وأضاف :"أن القرب من الإنتهاء من عملية الإعداد والتأهيل لهذه الدوره قي يحتاج إلي قرابة أل ثلاث أشهر قادمه.



