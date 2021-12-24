عدنان: دعوتنا للشباب الثائر بالمقاومة الشعبية لصد اعتداءات المستوطنين

شاركت عدد من قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي، وأسرى محررين، في المسيرة المساندة لأهالي بلدة برقة شمال مدينة نابلس في وجه اقتحامات المستوطنين.

وأكد القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان، أن هذه المشاركة جاءت تلبية لنداءات أهالي بلدة برقة، الذين يتعرضون لاعتداءات قطعان المستوطنين على المقابر والأهالي في البلدة.

وقال الشيخ عدنان إن دعم وإسناد الاهل في برقة واجب وشرف، ودعوتي للشباب الثائر بالقرى المحيطة لعدم ترك البلدة لوحوش المستوطنين، وتصعيد العمل المقاوم في وجه الاعتداءات المستمرة للمستوطنين وجنود الاحتلال.

يذكر أن أهالي بلدة برقة يتعرضون بشكل يومي لهجمة شرسة وتفرد من قبل الاحتلال ومستوطنيه في ظل غياب الحماية والدعم.من هجمات قطعان المستوطنين.