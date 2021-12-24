إختتام "الرسول الأعظم" الـ(17) بإطلاق 16صاروخا باليستيا على أهداف محددة مسبقا

اختُتمت اليوم الجمعة، المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الاعظم (ص) الـ17 المشتركة للحرس الثوري الإسلامي، بإطلاق 16 صاروخ باليستي طويل المدى، وسیط المدى وقصير المدى من سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني على أهداف محددة مسبقًا.



وخلال الماورة، ضُربت صواريخ عماد، قدر، سجيل، زلزال، دزفول وذوالفقار ، في هذه المرحلة من المناورات، ودمرت مواقع العدو الحساسة المحاكاة بدقة 100٪.

وبالتزامن مع إطلاق الصواريخ، دمرت 10 طائرات مسيرة هجومية تابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني الأهداف المحددة في وقت واحد.

ويُشار إلى أنه تعتبر القدرة على تنفيذ المناورة بصواريخ الوقود الصلب للمرور عبر دروع العدو، وإطلاق النار بشكل متزامن وضربات متزامنة، وتعزيز الجاهزية القتالية، من سمات الجزء الأخير من المناورات الرسول الاعظم (ص) الـ17.

جدير ذكره أنه اقيمت مناورات الرسول الاعظم 17، في شواطئ الخليج والمنطقة البحرية العامة جنوبي البلاد.