عز الدين يُقدم التعازي لعائلة شهيد الأمعري محمد عباس

أجرى أ. طارق عز الدين المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بعائلة الشهيد محمد عباس، الذي استشهد مساء الأربعاء، إثر إصابته برصاص جنود الاحتلال في مدينة البيرة.



وقدم عز الدين التعازي باسم حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام وقيادات وكوادر الحركة إلى عائلة الشهيد محمد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته.

واكد عزالدين في اتصاله أن الشهيد محمد عباس هو شهيد الكل الفلسطيني وأن حركة الجهاد تعاهد الشهيد وعائلته بالثبات على نهجهم حتى دحر الاحتلال.

بدوره أعرب والد الشهيد السيد، عيسى عباس "أبو أحمد" عن شكره وامتنانه لحركة الجهاد وأمينها العام وقياداتها على وقفتهم ومواساتهم في هذا المصاب الجلل، وثمن دور حركة الجهاد في وقوفها بجانب أبناء شعبنا الفلسطيني.