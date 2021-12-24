الإعلام العبري يزعُم: إنفجار بالون مفخخ فوق أحد "الكيبوتسات" في "غلاف غزة"

زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة: "إنه سُمع دوي انفجار قوي فوق أحد الكيبوتسات في غلاف غزة، وتبين بعد الفحص أنه بفعل بالون مفخخ أطلق من غزة"

وقالت القناة 12 العبرية :"إن دوي الإنفجار الذي سًمع قبل قليل في غلاف غزة ناتج عن بالون متفجر".

بدورها قالت وحدات الصاعد :"تمكن مجاهدينا من اطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحاملة للمواد الحارقه والمتفجرة شديدة الانفجار من شرق خانيونس تجاه الداخل المحتل".

وأفاد مراسلنا، قبل قليل، قيام الشباب الثائر من شرق غزة باطلاق دفعات من البالونات تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأوضح مراسلنا، باشتعال عدد من الحرائق داخل الخط الفاصل شرق مدينه غزة؛ بفعل إطلاق البالونات.