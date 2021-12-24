بلدية غزة: كمية الأمطار التي هطلت حتى الآن تعادل ربع المعدل السنوي

أعلنت لجنة الطوارئ في بلدية غزة أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة، ليلة أمس الأربعاء، بلغت نحو 20 ملم ليصل إجمالي الكمية منذ بداية الموسم نحو 107 مليمتر وهي كمية تعادل نحو ربع متوسط المعدل السنوي البالغ نحو 400 ملم.

وأوضحت اللجنة أن طواقمها عملت ليلة أمس على معالجة تجمعات مياه الأمطار التي سقطت على المدينة لاسيما في المناطق المنخفضة والتي تتجمع بها مياه الأمطار، وتمكنت خلال ليلة أمس وصباح اليوم من معالجة نحو 70 إشارة طفح صرف صحي في مناطق مختلفة من المدينة و6 تجمعات لمياه الأمطار أبرزها في منطقة الحدبة وشارع 25 في حي الزيتون جنوب المدينة.

وأهابت بالمواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات التعامل مع تساقط مياه الأمطار والمنخفضات الجوية وعدم رمي النفايات في سيول مياه الأمطار حتى لا تنجرف معها وتؤدي لانسداد مصارف مياه الأمطار.

ودعت البلدية المواطنين للتواصل معها والإبلاغ عن شكاوى المنخفض الجوي على رقم وحدة المعلومات والشكاوى 115 وبوابات التواصل الأخرى، والتعاون مع طواقم لجنة الطوارئ في نشر التوعية بإرشادات التعامل مع المنخفضات الجوية بين المواطنين.

وكانت البلدية قد استبقت موسم الأمطار وقامت بتهيئة وتجهيز برك تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان، ومنطقة عسقولة، وحديقة الصداقة بحي التفاح، وكذلك قامت بتنظيف مصارف مياه الأمطار في مختلف مناطق المدينة.