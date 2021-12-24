إصابتان بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

جدير ذكره أن مسيرة كفر قدوم يتم تنظيمها من قبل الشبان بشكل أسبوعي منذ عدة سنوات؛ لمواجهة الاستيطان ومصادرة الأراضي في البلدة بفعل جدار الفصل العنصري الذي يلتهم جزء كبير من أراضي البلدة .