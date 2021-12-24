بالصور: 45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد والبلدة القديمة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 45 ألف مواطن أدوا الصلاة في الأقصى، وسط انتشار قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزها عند بواباته، والتدقيق في البطاقات الشخصية للمصلين.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بشكل أسبوعي بفرض إجراءات مشددة على المدينة المقدسة، وقرب المسجد الأقصى المبارك لمنع المصلين الفلسطينيين من الوصول للأقصى.







