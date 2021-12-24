اللواء سلامي: مناورات "الرسول الأعظم" تحذير جاد رداً على التهديدات "الإسرائيلية"

قال قائد حرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة: إن مناورات "الرسول الأعظم" هي بمثابة تحذير جاد وميداني رداً على التهديدات الإسرائيلية".

وأضاف اللواء سلامي قائلاً: "إن ما يفصل بين العمليات العسكرية الحقيقية والتدريبية هو تغيير زوايا إطلاق الصواريخ فقط".

من جانبه قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء محمد باقري: "مناورات "الرسول الأعظم" رد على التهديدات الإسرائيلية إيران".ُ

ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي زاد في الآونة الأخيرة من وتيرة تهديداته لإيران؛ بسسب برنامجها النووي في ظل استمرار المفاوضات بين إيران والدول الكبرى من أجل التوصل لاتفاق حول برنامج إيران النووي.