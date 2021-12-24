جرافات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق بيت لاهيا شمال القطاع

توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، لمسافة محدودة بمحاذاة السياج الفاصل.

وأفاد مراسلنا، بأن عدة جرافات "إسرائيلية" من نوع D9 توغلت شرق بيت لاهيا، ويرافقها دبابتين بمحاذاة السياج الفاصل، وقامت بتجريف أحدى الأراضي المزروعة بمحصول الفراولة في المنطقة وتعود للمواطن رائد قعدان.

وأشار مراسلنا، إلى أن جرافات الاحتلال ألحقت أضرارا كبيرة بمحصول الفراولة الذي ينتظره المزارعون في المنطقة خاصة وأن موسم قطفها في بدايته.

جدير ذكره أن جرافات الاحتلال توغلت أمس الخميس شرق مخيم المغازي شرق المنطقة الوسطى، وقامت بتجريف أراضي المواطنين الزراعية في المنطقة.