فيديو: عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:48 م
24 ديسمبر 2021
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أدى عشرات الآلاف من المسلمين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط اجراءات أمنية اسرائيلية مشددة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو 45 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وشهدت البلدة القديمة تواجداً مكثّفاً لعناصر شرطة وقوات الاحتلال، التي أخضعت عدداً من الوافدين للتفتيش، ودققت في هوياتهم، كما ضيقت شرطة الاحتلال على الأهالي القادمين للصلاة في المسجد الأقصى، ونصبت حواجزها عند منطقة باب المغاربة.

ومن جهةٍ أخرى، انتشرت قوات الاحتلال بشكلٍ مكثف على مدخل حي الشيخ جراح، في العاصمة المحتلة.

 

 

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صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.jpg
 

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