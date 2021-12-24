صحيفة اسرائيلية تكشف عن تحويل مبلغ مالي كبيرة وسري لجهاز "الأمن"

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن تحويلات مالية كبيرة وسرية لوزارة جيش الاحتلال دون الكشف عن غاية هذه الخطوة التي تأتي قُبيل نهاية عام 2021، وفي ظل تعثر مفاوضات النووي في فيينا بين إيران والقوى العظمى.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية أن الكنيست أقر أمس الخميس بتحول مبلغ مالي وصل إلى نحو 7.4 مليار شيكل، دون أن يقدموا إجابة على سؤال حول غايته".

وفي سؤال طرحته "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن التحويلة "الشاذة"، قيل إن "هذا مال يصنف كسري، ولا يمكن الدخول في التفاصيل بشأنه".

ووفقًا لصحيفة "معاريف"، فإن لجنة فرعية ضيقة منبثقة عن لجنة المالية وعن لجنة الخارجة والأمن، ستتلقى تفصيلا جزئيا عن جوهر الحاجة إلى الميزانية، ولكن حتى هي، لن يعرض عليها تفسير كامل".

وعلى سؤال من النواب في الكنيست؛ "لماذا لم يندرج هذا المبلغ على الإطلاق حتى الآن في أساس الميزانية؟"، أشارت محافل مهنية لها علاقة بالمداولات، أن "قرار التمويل لم يتخذ إلا في الأسابيع الأخيرة".