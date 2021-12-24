فيديو: إيران تُجري أول عملية إطلاق لصواريخ من طراز "كروز" الدقيقة

أجرى "حرس الثورة" في إيران أول عملية إطلاق لصواريخ من طراز "كروز" الدقيقة والمتوسطة المدى من سفينة حربية، وتنفيذ عمليات جوية للطائرات المسيّرة ضمن مناورات "الرسول الأعظم الـ17" في اليوم الرابع لها.

وقد أظهرت المشاهد إصابة الصواريخ التي يصل مداها إلى نحو 180 كيلومتراً أهدافها بدقة.

وأفادت وكالة "أنباء فارس" من موقع المناورات بأنّ صواريخ كروز البحرية تمّ اطلاقها من منصات على السفن، وأخرى على الساحل لتصيب في وقت واحد هدفها المحدد في البحر.

وأشارت الوكالة إلى أنّ إحدى الطائرات المسيّرة بإصابة هدفين في وقت واحد، إلى جانب قيامها بعمليات رصد ومتابعة مواقع العدو المفترض، وإجراء مسح جوي، والسيطرة على الأجواء في المنطقة العامة لمضيق هرمز وشرقها في الخليج.

وقال قائد القوة البحرية في "الحرس الثوري" الأدميرال علي رضا تنكسيري على هامش المناورات، إنّ "تصنيع صواريخ كروز البحرية يتم داخل إيران وعلى أيدي علمائنا الثوريين، وتتمتع هذه الصواريخ بقدرة التخفّي عن الرادار".

وأضاف تنكسيري أنّ "صواريخ كروز مقاومة للحرب الالكترونية، وقادرة على تحديد الهدف في الظروف الصعبة، ودقيقة الإصابة للهدف، ويمكن تسليحها برؤوس حربية خلال فترة قصيرة، وتحمل رادارات خاصة حديثة أكثر تطوراً من سابقاتها".\

مشاهد لمشاركة القوات البرية التابعة لـ #حرس_الثورة ضمن #مناورات الرسول الاعظم 17 المقامة حالياً جنوب #إيران pic.twitter.com/xOvVgYZkNi — Almayadeentehran/مكتب الميادين في طهران (@Almayadeenteh21) December 22, 2021

وفي اليوم الثاني للمناورات، قال تنكسيري إنّ "الخليج بيتنا، وهو مكان للسلام والاستقرار، ومن يعرّض منطقتنا ومصالحنا للخطر فسيتلقى رداً حاسماً"، مضيفاً ""قمنا بـ16 عملية صباح اليوم بصورة ناجحة".

وأعلن "حرس الثورة" الثلاثاء الماضي، عن تدمير أهداف بحرية وبرية ثابتة ومتحركة بواسطة طائرات مسيّرة هجومية، وذلك في اليوم الثاني من المناورات التي بدأها يوم الإثنين الماضي، ولاتزال مستمرة.

وذكرت وكالة "تسنيم" أنّ اليوم الثاني من المناورات تضمّن عمليات للدفاع عن الشواطئ، وعمليات دفاع ثابتة ومتحركة لمواجهة أي إنزال.