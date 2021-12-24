الشيخ صلاح: سياسة الاحتلال لفرض السيادة على الأقصى فاشلة ويائسة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:07 ص
24 ديسمبر 2021
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أكد الشيخ رائد صلاح أن الاحتلال الإسرائيلي يمضي في مشروع تصعيدي في المسجد الأقصى المبارك، لتحقيق أهداف يائسة وفاشلة بالسيادة وادعاء الحق فيه.

وقال الشيخ صلاح في تصريحات صحفية أمس الخميس: "إن قضية المسجد الأقصى منتصرة في الماضي والحاضر والمستقبل"، مشيرًا إلى أن تصعيد حكومة الاحتلال لسياستها يوماً بعد يوم، ظانين أنهم سيحققون هذا الهدف، وأؤكد أن الأقصى حقيقة لا يمكن أن تمحى لأنه حقيقة قرآنية، ولو اجتمع كل أعداء الإسلام أن يحاربوها، لن يستطيعوا ذلك".

ولفت الشيخ صلاح إلى "أن الاحتلال ينفذ مشاريعه من خلال مجموعات المقتحمين، ففي بداية الأمر ادعوا أنهم يريدون مجرد الدخول إليه، ثم تطور الأمر بأداء صلوات تلمودية فردياً، واحتمال أن تتحول صلواتهم التلمودية لصلوات جماعية داخل المسجد الأقصى المبارك".

وأكد أن "واجبنا أن نبقى محافظين على المسجد الأقصى المبارك ثابتاً إسلامياً عروبياً فلسطينياً يجمع الأمة الإسلامية والعالم العربي".

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