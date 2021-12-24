الصحة بغزة: 4 حالات وفاة و92 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 عن وفاة 4 حالات بفيروس كورونا "كوفيد-19" واصابة 92 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن طواقمها أجرت فحصًا مخبريًا ل، 894 شخصًا بين اصابة 92 بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات النشطة 1677 حالة.

وجاء تقرير وزارة الصحة اليومي عن فيروس كورونا على النحو التالي:

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

الجمعة

24/12/2021. 10:45 صباحا

اجراء 894 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 92) اصابة جديدة بفيروس كورون

تعافي 92 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يوجد 4 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 189735 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 1677 حالة

اجمالي المتعافين 186373 حالة

اجمالي الوفيات 1677 وفاة

الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 44 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 56 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 533971 شخص

حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء