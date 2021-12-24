"يهدمون بيوتهم بأيديهم".. حرب بين جيش الاحتلال وأحزاب دينية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:23 ص
24 ديسمبر 2021
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هدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعض المباني التي اقامها المستوطنون في مستوطنة "حومش" المخلاة دون مقاومة، وفقًا لموقع "واي نت العبري".

وهاجم الحزب الديني الصهيوني قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "ما قام به الجيش من هدم بيوت المستوطنين يعبر عن ضياع القيم".

جاء ذلك بعد أن صعد الآلاف إلى البؤرة الاستيطانية أمس الخميس، في مراسم أقيمت تخليدا للمستوطن يهودا ديمينتمان ، الذي قُتل في اطلاق النار من قبل فلسطينيين.

يشار إلى أنه أقيمت مؤخرا عدة مبانٍ مؤقتة في موقع المستوطنة المخلاة لإيواء عائلات المستوطنين.

 

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