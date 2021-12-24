"يهدمون بيوتهم بأيديهم".. حرب بين جيش الاحتلال وأحزاب دينية

هدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعض المباني التي اقامها المستوطنون في مستوطنة "حومش" المخلاة دون مقاومة، وفقًا لموقع "واي نت العبري".

وهاجم الحزب الديني الصهيوني قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "ما قام به الجيش من هدم بيوت المستوطنين يعبر عن ضياع القيم".

جاء ذلك بعد أن صعد الآلاف إلى البؤرة الاستيطانية أمس الخميس، في مراسم أقيمت تخليدا للمستوطن يهودا ديمينتمان ، الذي قُتل في اطلاق النار من قبل فلسطينيين.

يشار إلى أنه أقيمت مؤخرا عدة مبانٍ مؤقتة في موقع المستوطنة المخلاة لإيواء عائلات المستوطنين.