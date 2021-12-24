أسعار الذهب اليوم الجمعة في تركيا 24-12-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:33 ص
24 ديسمبر 2021
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ننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب اليوم الجمعة في تركيا 24-12-2021 والتي تشهد اهتمامًا كبيرًا في الجمهورية التركية.

ويعد الذهب في تركيا من أكثر المعادن ذات الاهتمام الواسع في الجمهورية بسبب تدهور الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة في تركيا 24-12-2021 على النحو التالي:

 غرام – 14 قيراط:     392.776 ليرة تركية

 غرام – 18 قيراط:     504.983 ليرة تركية

 غرام – 21 قيراط:     589.241 ليرة تركية

 غرام – 22 قيراط:     617.383 ليرة تركية

 غرام – 24 قيراط:     673.364 ليرة تركية

 أونصة الذهب: 1808.9 دولار أمريكي

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