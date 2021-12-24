بسبب انفجار الهاتف.. وفاة شابة في الجليل فجر اليوم الجمعة

أعلنت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة عن وفاة شابة تبلغ من العمر 24 عامًا جراء حريق شب في منزل عائلتها داخل قرية يا نوح الدرزية في الجليل المحتل.

ووفقًا لموقع "واي نت العبري"، فإن الشابة أصيبت بجروح حرجة، وبعد نحو ساعتين، أعلن عن وفاتها متأثرةً بجروحها إثر الحريق الذي التهم أجزاء بسيطة من غرفة الشابة في الطابق الثاني من المنزل.

وأشار الموقع، إلى أن الحريق تسبب بإصابة 5 آخرين من أصحاب المنزل جراء استنشاقهم للدخان.

ووفقًا للتحقيقات الإسرائيلية الأولية، فقد تبين بأن سبب الحريق في المنزل كان بفعل انفجار هاتف محمول.