اعرف خطيب مسجدك.. جدول خطباء المساجد اليوم الجمعة 24-12-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:05 ص
24 ديسمبر 2021
خطباء المساجد
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كثير من الناس في قطاع غزة يبحثون عن رابط جدول خطباء المساجد اليوم الجمعة 24-12-2021 للتعرف على اسماء الخطباء في المساجد القريبة منهم قبل الذهاب الى الصلاة.

ويأتي ذلك حرصًا من الناس للاهتمام بخطبة الجمعة للتعلم منها الدروس والعبر على ايدي شيوخ وخطباء يتقنون الخطابة والبلاغة.

ونظرًا لاهتمام الناس بهذا الأمر دشنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة برنامجًا اسمه الخطباء والوعاظ ومن خلاله يستطيع الشخص البحث عن الخطيب الذي يريد الاستماع اليه أو يتعرف على اسم الخطيب في المسجد المجاور منه.

وشهد رابط جدول الخطباء اقبال كبير من الناس في الفترة الماضية للتعرف على خطباء المساجد ويمكن التعرف على الخطباء من خلال الدخول الى الرابط التالي:

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