"عروستك حور العين يا عمري".. وداع مؤثر لخطيبة الشهيد محمد عباس

اثار فيديو متداول لخطيبة الشهيد محمد عباس الذي استشهد ليلة الأربعاء الماضي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الأمعري في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة حزنًا كبيرًا بين الفلسطينيين.

"عروستك حور العين يا عمري .. الك قصر في الجنة بدل دارنا يا روحي" بهذه الكلمات المؤثرة ودعت خطيبة الشهيد محمد عباس خطيبها وسط حالة من الحزن والبكاء.

وقد شيع مئات المواطنين في مدينة رام الله المحتلة، ظهر أمس الخميس، جثمان الشهيد الشاب محمد عباس من سكان مخيم الأمعري جنوب المدينة وسط اطلاق نار مكثف في الهواء تعبيرًا عن حالة الغضب الشديد ودعوات للانتقام لدمائه الطاهرة.

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