اسعار العملات اليوم الجمعة –ارتفاع طفيف على سعر الدولار مقابل الشيكل

شهدت اسعار العملات اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 ارتفاعًا طفيفًا لا سيما سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي الذي حاز على اهتمام الفلسطينيين بشكل كبير.

ويعد الدولار أحد العملات الرئيسية في الأراضي الفلسطينية التي تتأثر سريعًا بارتفاع أو انخفاض الشيكل الإسرائيلي.

وجاءت الاسعار اليوم الجمعة 24-12-2021م على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي 3.155 - 3.165

سعر صرف الدينار مقابل شيكل : 4.46 - 4.48

سعر صرف الدولار مقابل الدينار : 0.704 - 0.707

سعر صرف اليورو مقابل الشيكل : 3.50 - 3.60

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.21 - 0.23