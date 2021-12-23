طالع سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي الجمعة 24 ديسمبر 2021

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، اليوم الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، في البورصات، وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش بضعة دنانير صعودا، أو هبوطا.

وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، إلى نحو 1472.5 دينار للشراء، و 1482.5 دينار للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي العراقي

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار 1460 دينارا.

ويباع الدولار بهذا السعر للبنوك، التي تبيع بدورها الدولار للمواطنين بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في بورصات العراق

وارتفع سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح، ببغداد، مساء الخميس، إلى نحو 1477.5 دينار، فيما سجل سعر صرف الدولار في بورصة الحارثية ببغداد أيضا، نحو 1477 دينارا.

كما زاد سعر صرف الدولار في بورصة البصرة، إلى نحو 1478.50 دينار.

أما في بورصات السليمانية، والموصل، وكربلاء، وأربيل (عاصمة إقليم كردستان)، فقد ارتفع سعر صرف الدولار، إلى نحو 1479 دينار.

فيما سجل سعر صرف الدولار في بورصة دهوك، والنجف، نحو 1478 دينارا.

أسعار اليورو والإسترليني مقابل الدينار العراقي

وارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، إلى نحو 1659.46 دينار للشراء و1664.14 دينار للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، إلى نحو 1972 دينارا للشراء و1982.93 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الدينار العراقي

بينما تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 389.38 دينار للشراء و389.76 دينار للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 398.06 دينار للشراء و398.50 دينار للبيع.

كذلك هبط متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4829.07 دينار للشراء و4838.35 دينار للبيع.