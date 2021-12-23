تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

تردد قناة الفجر الجزائرية 2022 على القمر الصناعي نايل سات ، ما يزال المتابعون يواصلون البحث عن ضبط الإشارة على شاشات التلفاز من أجل مشاهدتها بكل اريحية تامة ، هذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى المتابعة الامر ووضع الإشارة هنا . حيث تقدم القناة العديد من المسلسلات .

ولقد وضعنا لكم تردد قناة الفجر الجزائرية 2022 على النايل سات بعدما رصدنا عمليات بحث واسعة من قبل الجمهور عليه على محرك جوجل الشهير ، وندعوكم إلى قراءة المقالة حتى النهاية التي ستوضح لكم التفاصيل حول التردد إضافة إلى البرنامج التي تعرضها على مدار الوقت .

ونشير هنا إلى أنه من أسباب تفوق الدراما التركية في مجتمعنا العربي هو الممثلين على سبيل المثال وما يتمتعون به من جمال بالع وكذلك الأحداث الكثيرة والقصة الطويلة للمسلسل والتي تمتد إلى مئات الحلقات ، ابرزها المؤسس عثمان ( أرطغرل ) .

مسلسلات قناة الفجر الجزائرية

أولا: مسلسل قيامة المؤسس عثمان ، ويعد المسلسل من الاكثر شهرًا في الدراما التركية وهو مسلسل تاريخي إسلامي يحكي بطولة قائد إسلامي يحهله الكثير منا كعرب لذلك يقيل

الطبيب العبقري أقامت إدارة قناة الفجر استفتاء جمهور للاختيار ما بين مسلسل الطبيب العبقري ومسلسل الحفرة الجزء الرابع . وكانت النتيجة المعادلة جعلت القناة تعرض كليهما. ومسلسل الحفرة الجزء الرابع.

برامج قناة الفجر الجزائرية

أولاً: تعرض قناة الفجر الجزائرية أفضل المسلسلات التركية والأعمال الدرامية الشيقة.

ثانيًا: برنامج كاميرا كاشي الذي تابعه مشاهدون كثر لما تحتويه من حلقات رائعة.

ثالثًا: برنامج الشهير الغاز من الجزائر الذي لاقى كثير من الشهرة والنجاح.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12034

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معدل تصحيح الخطأ : 4/3

الجودة HD

كما أن قناة الفجر الجزائرية لديها تردد آخر على ذات القمر .

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 10922

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معدل تصحيح الخطأ : 4/3