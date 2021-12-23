الجهاد تعزي عائلة الشهيد أمير اللداوي وتطالب بمحاسبة الجناة

قدم وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي واجب العزاء لعائلة الشهيد أمير اللداوي، اليوم الخميس، في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

وضم الوفد عددآ من الشخصيات القيادية وأسرى محررين، حيث نقلت تعازي ومواساة الحركة لعائلة الشهيد.

وأدان الوفد قيام الأجهزة الأمنية بملاحقة مواكب استقبال الأسرى ما تسبب بالحادث الأليم، مطالبآ بوقف الاعتقالات السياسية، وملاحقة كوادر ونشطاء المقاومة في الضفة الغربية.

وشدد الوفد على ضرورة متابعة التحقيق في قضية مقتل الشهيد أمير، ومحاكمة الجناة الحقيقيين ومحاسبتهم.

من جهتها، طالبت عائلة اللداوي السلطة بالكشف عن أسماء المتسببين في الحادثة، وإنزال أشد العقوبات بهم.

يذكر أن الشاب أمير اللداوي استشهد متأثرآ بإصابة تعرض لها في حادث خلال مطاردة أجهزة أمن السلطة لسيارتهم، بعد المشاركة باستقبال أسير محرر في بلدة عقبة جبر.