البرلمان العربي يجدد تأكيده على حق الششعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال

جدد البرلمان العربي تأكيده دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب البرلمان في اختتام اجتماعات لجانه الدائمة، اليوم الخميس، المجتمع الدولي برعاية ودعم مؤتمر دولي للسلام "يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ضمن فترة زمنية محددة تلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002".

ودعا البرلمان الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، وتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

ونادى البرلمان إلى إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وإنجاز الوحدة الوطنية، وتجديد الدعوة للدول العربية لإطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي لمساعدة الفلسطينيين وفق خطة حملة شعبية يضعها البرلمان العربي.

ورفض البرلمان، المساس بالرعاية والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وثمن الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية.

واستضاف مجلس النواب الأردني، اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عقدت الأسبوع الجاري، ويضم البرلمان العربي أربعة أعضاء من كل دولة عربية، يجري ترشحيهم من قبل البرلمانات الوطنية.

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