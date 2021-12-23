نادي الأسير: الأسير هشام أبو هواش يفقد القدرة على الكلام والحركة

قال نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الخميس: "إن الأسير المضرب عن الطعام منذ 129 يوما، هشام أبو هواش فقد القدرة على الكلام والحركة".

وكانت قالت زوجة الأسير المضرب عن الطعام لليوم 129 على التوالي هشام أبو هواش، أم هادي، في وقت سابق اليوم: إن وضع الأسير هشام الصحي بالغ الخطورة ويرفض اجراء أي نوع من الفحوصات".

وأضافت أم هادي، "أن الأسير هشام كان على كرسي متحرك والآن هو على سرير ويعاني من تدهور شديد على صحته وفقدان الذاكرة لساعات ولا يستطيع الكلام".

وتابعت :"نرى أن هناك تعنت واضح في طريقة التعامل مع الأسير هشام من قبل إدارة السجون بخلاف التعامل السابق مع الأسرى المضربين".

وأوضحت زوجة الأسير أبو هواش، أنه لا يوجد أي نوع من الاستجابة في قضية هشام لدى محاكم ونيابة الاحتلال وإدارة السجن.

وأشارت إلى أن ما يجري مع هشام هو لردع أي أسير يفكر بالأضراب عن الطعام، مناشدةً الجميع بالإضافة إلى الحركة الأسيرة بالتحرك لنصرة الأسير هشام.