الإعلام العبري يزعُم: لدى "حزب الله" 2000 طائرة مُسيَّرة بنماذج متطورة

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم الخميس، نقلاً عن أحد مراكز الدراسات "الإسرائيلية" بأن "حزب الله" يمتلك 2000 طائرة بدون طيّار وبنماذج متطورة".

وزعمت الصحيفة العبرية، أن إيران تقوم ببناء جيش من الطائرات بدون طيار بالإشارة إلى طائرات "حزب الله" .

وأشارت الصحيفة، إلى أن "حزب الله" لديه حوالي 2000 طائرة بدون طيار، والعديد منها طائرات بدون طيار متطورة من إيران وأخرى مصنعة بشكل مستقل من قبل "حزب الله".

ولفتت إلى أنه يستخدم حزب الله الطائرات بدون طيار منذ التسعينيات واستخدم طائراته بدون طيار في سوريا وكذلك ضد "إسرائيل".

وقالت الصحيفة زاعمة :"إن "حزب الله" كان لديه 200 طائرة بدون طيار "إيرانية" الصنع في عام 2013؛ وبمساعدة من إيران، قام منذ ذلك الحين بزيادة عدد الطائرات لديه بشكل كبير".

ورجحت أن "حزب الله " لديه نماذج متطورة من الطائرات بدون طيار مثل مهاجر وشاهد وصامد (KAS-04) وكرار وصايغه، موضحةً أنه يمتلك العشرات من الطائرات بدون طيار الصغيرة والتي تصنعها الصين وتستخدم للتصوير وحمل وإلقاء القنابل.

ويُشار إلى أن التقرير سلط الضوء على تسعة أنواع من الطائرات بدون طيار و48 نموذجًا، بما في ذلك تلك التي تعمل وأخرى لا تزال في مراحل التجربة، مناقشاً أيضاً نماذج الطائرات بدون طيار التي تستخدمها حركة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وكان قال وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، في سبتمبر 2021 :" إن أسطول الطائرات بدون طيار "الإيراني"هو أحد أهم الأدوات التي طورتها إيران".

جدير ذكره أنه طورت إيران طائرة بدون طيار برأس حربي قتالي يزن ما بين 5 كجم، و15 كجم، وبمدى تشغيلي يبلغ 400 كم، وقد تم كشف النقاب عنها في أبريل.